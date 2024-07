Ufficiale Southampton, ceduto in prestito Matsuki: il giapponese vola in Turchia al Goztepe

Il Southamtpon chiude la cessione di Kuryu Matsuki al Goztepe, in Turchia, per la prossima stagione. L'operazione è stata finalizzata sulla base del prestito secco. Di seguito il comunicato ufficiale del club turco: "È stato raggiunto un accordo con il centrocampista nato nel 2003 Kuryu Matsuki e il suo club Southampton FC per il trasferimento temporaneo del giocatore.

Kuryu, che ha indossato infine la maglia del FC Tokyo, ha 18 partite nella carriera della Nazionale U23 del Giappone, 10 partite nella carriera della Nazionale U20 e 71 partite nella carriera della J1 League. Kuryu dà il benvenuto a Matsuki al nostro Göztepe, gli auguriamo successo con la nostra gloriosa uniforme".