Spagna, Luis Enrique: "Non sono soddisfatto del risultato. Non siamo stati ispirati"

Dopo il pareggio interno contro la Grecia il ct della Spagna Luis Enrique ha parlato a TVE della prestazione dicendo di non essere contento: "Non mi piace per nulla il risultato e la prestazione, non siamo stati ispirati come in altre occasioni, non abbiamo giocato in maniera fluida né sfruttato le occasioni che abbiamo creato per chiudere la partita. La Grecia si è chiusa bene, ha giocato sulla difensiva e noi abbiamo faticato a creare palle gol anche se ne abbiamo avute e dovevamo cercare di sfruttarle meglio, anche per non attaccarsi al rigore che è valso l'1-1 finale. - continua Luis Enrique - Domenica ci attende una partita simile contro la Georgia, che userà le stesse armi della Grecia per fermarci. Noi dovremo continuare ad attaccare per cercare di vincere senza farci influenzare da quanto accaduto questa sera. Gli esordienti? Bryan è stato molto bravo e ha avuto anche l'occasione per segnare, Pedri ha lasciato il segno. Avranno altre occasioni per vestire questa maglia".