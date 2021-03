Spagna, Ramos spegne le polemiche: "La decisione sul mio utilizzo è solo del mister"

Il capitano della Spagna Sergio Ramos ha parlato dopo la vittoria sul Kosovo spiegando il perché non sia partito dall’inizio questa sera, ma abbia giocato solo gli ultimi cinque minuti: “A poco a poco sto ritrovando il ritmo dopo il grave infortunio al ginocchio e il mister è stato molto chiaro con me. Per me l’importante è vestire questa maglia anche solo per un minuto e la decisione sul mio utilizzo appartiene solo al tecnico, non sono io che scelgo se giocare o meno. - continua Ramos – Futuro? Sono concentrato solo sul presente e sul dare il meglio di me. Quando ci saranno novità a riguardo le comunicherò, ma per ora non c’è nulla”.