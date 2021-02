Strasburgo, Simakan giocherà nel Lipsia da luglio: accordo a 15 milioni, presto la firma

Il Red Bull Lipsia ha raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per l'acquisto in vista della prossima stagione di Mohamed Simakan, per mesi obiettivo del Milan. Il club tedesco ha così concretizzato una lunga rincorsa per il difensore classe 2000, che secondo Sky Deutschland firmerà la prossima settimana. Il trasferimento diventerà effettivo dal 1 luglio, accordo raggiunto grazie a un'offerta da 15 milioni di euro.

Simakan nella prossima stagione prenderà il posto di Upamecano.