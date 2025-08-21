Ufficiale Luca Koleosho torna all'Espanyol. L'Under 21 italiano arriva in prestito dal Burnley

Luca Koleosho torna all’Espanyol. L’attaccante classe 2004, nazionale Under 21 azzurro, torna al club catalano in prestito dal Burnley, squadra in cui ha militato nelle ultime due stagioni. Di seguito il comunicato ufficiale dei biancoblù sull'arrivo del calciatore statunitense naturalizzato italiano.

Koleosho, 20 anni, è approdato al Turf Moor nell’estate 2023 per tre milioni di euro, dopo essersi messo in luce nelle giovanili dell’Espanyol. Con i Clarets ha trovato spazio, mostrando spunti interessanti ma senza ancora imporsi come titolare fisso. Per questo il Burnley non ha chiuso alla soluzione prestito, che potenzialmente permetterà al giocatore di accumulare minuti e responsabilità in un contesto che conosce bene.

Il comunicato ufficiale dell'Espanyol

"Luca Koleosho torna all’Espanyol. Il calciatore, nato negli Stati Uniti e con origini italo-canadesi, è arrivato nel settore giovanile dell’Espanyol nel 2020, a livello giovanile. Da lì è passato alla squadra B, alternando anche presenze con la prima squadra. Infatti, ha debuttato contro il Granada nell’ultima giornata della stagione 2021-22, e ha segnato il suo primo gol con la prima squadra nel pareggio per 3-3 contro l’UD Almería nel giugno del 2023. Quell’estate Koleosho è stato ceduto al Burnley FC, club della Premier League, con cui ha firmato un contratto quadriennale. Dopo aver debuttato e segnato con il Burnley, sia in Premier League che in Championship, Luca torna due anni dopo all’Espanyol in prestito dal club inglese fino a fine stagione".