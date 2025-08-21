Fiorentina, Gosens: "Con Pioli subito sintonia, voglio solo ripagare la sua fiducia"

L'esterno della Fiorentina Robin Gosens ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Polissya valido per l’andata dei playoff di Conference League.

Che Fiorentina sta nascendo?

"Una Fiorentina secondo me molto interessante, con un nuovo mister che ha portato energia positiva e qualche strategia nuova. Già da oggi vedremo una Fiorentina preparata, adesso tocca a noi. menomale si inizia nella pratica".

Come descriveresti il tuo rapporto con Pioli?

"Un rapporto nato dal primo secondo, ci siamo sentiti prima della sua firma. La sensazione è che mi può dare tanto, a livello calcistico e umano. Parla tanto, come me: si è creata subito sintonia. Mi dà tanta motivazione e voglio solo ripagare la sua fiducia".