Super League greca, doppietta di Macheda con il Panathinaikos. Ok Olympiakos e PAOK

Si prosegue con la ventisettesima giornata del campionato greco nella lega campioni, che vede tre scontri importanti per la zona che vale la qualificazione in Conference League. L’Olympiakos sempre più primo si impone sull’Aris secondo, volando a +19 in classifica, mentre il PAOK batte l’AEK e lo scavalca al terzo posto. Pareggio, infine, per il Panathinaikos a cui non basta la doppietta di Federico Macheda: contro l’Astersa è solo 2-2.

Asteras Tripolis-Panathinaikos 2-2 (Fernandez, Papadopoulos; Macheda x2)

Olympiakos-Aris 1-0 (Masouras)

PAOK-AEK 3-1 (Zvkovic x2, Swiderski; Oliveira)