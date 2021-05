Tensione in Colombia, messaggio di supporto di FIFPro: "I nostri pensieri a popolo e giocatori"

A seguito degli incidenti avvenuti nelle ultime partite di Copa Libertadores, ultimo caso in ordine cronologico América de Cali-Atlético Mineiro, è arrivato il messaggio di sostegno da parte dei FIFPro, ossia la federazione internazionale dei calciatori professionisti: "Dalla FIFPRO esprimiamo la nostra solidarietà al popolo e ai giocatori della Colombia, attualmente immersi in una grave e violenta crisi sociale. I nostri pensieri sono con te durante questi tempi difficili".

From FIFPRO we express our solidarity with the people and the players of Colombia, currently immersed in a serious and violent social crisis. Our thoughts are with you during these difficult times.

— FIFPRO (@FIFPRO) May 13, 2021