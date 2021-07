Tottenham, super-offerta per Koundé. Ma il Siviglia spara ancora più alto

Reduce da un'ottima annata al Siviglia, Jules Koundé è appetito da diversi club. Non solo il Real Madrid, anzi. Il Tottenham sembrerebbe il club più interessato, al punto che secondo Sky Sports Fabio Paratici avrebbe avanzato un'offerta da oltre 58 milioni per convincere gli andalusi a cederlo. Pochi, secondo il Siviglia, che spara ancor più alto: 70-80 milioni per darlo via.