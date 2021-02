Tottenham-WBA 2-0, le pagelle: Kane solito leader, troppo timidi Maitland-Niles e Gallagher

Tottenham-West Bromwich Albion 2-0

Marcatori: 54' Kane, 58' Son.

TOTTENHAM

Lloris 6 – Poco impegnato. Viene infilato due volte da Diagne, ma la posizione del senegalese, in entrambi i casi, era irregolare.

Aurier 6,5 – Non viene mai superato da Grant. Nella seconda parte di gara viene sostituito dopo una prestazione senza sbavature. (dal 68’ Doherty 6 – Non fa rimpiangere l’ivoriano. Gara attenta e ordinata.)

Alderweireld 6,5 – Dà sicurezza all’intero reparto difensivo. Quando è in partita, come avvenuto oggi, difficilmente si lascia superare.

Sanchez 6,5 – Alza un muro impenetrabile con il compagno belga. Mai in difficoltà.

Davies 6 – Snodgrass non lo impensierisce mai. Quando ha spazio prova ad avanzare, con ordine, sulla corsia sinistra.

Hojbjerg 7 – È il vero collante fra difesa e attacco. Nel secondo tempo serve Kane con un delizioso assist, che vale il vantaggio Spurs.

Ndombele 6,5 – Aggressivo ma senza mai oltrepassare il limite. È ovunque e ormai insostituibile.

Moura 6,5 – Quando accelera è praticamente imprendibile. Nel secondo tempo, dopo una bella percussione, fornisce l’assist per il raddoppio firmato Son.

Lamela 6 – Dà imprevedibilità al reparto offensivo ma non riesce ad incidere. Sempre molto elegante ma poco concreto. (dal 74' Bergwijn s.v.) .

Son 6,5 – Non la sua migliore prestazione ma c’è sempre. Nella seconda frazione prende per mano i suoi e mette il sigillo sul match. (dal 93’ Scarlett s.v.)

Kane 7 – Con lui il Tottenham è un’altra squadra. Sblocca la gara e, dopo pochi minuti, col petto, avvia il contropiede di Lucas Moura, dal quale arriva il raddoppio. Leader.

WEST BROMWICH ALBION

Johnstone 6,5 – Sempre attento tra i pali. Ottime le sue risposte sulle conclusioni di Kane, si supera sul colpo di testa di Aurier nella prima frazione. Nulla può sulle due reti subite.

Peltier 5,5 – Nella prima frazione controlla bene le avanzate di Son. Quest’ultimo, però, nel secondo tempo alza i giri e gli complica la vita.

Ajayi 5 – Non riesce mai a contenere Kane. Sul gol del bomber inglese, lo tiene in gioco e la sua marcatura è a dir poco leggera.

Bartley 5,5 – Buon primo tempo ma, nella seconda parte della gara, soffre terribilmente ogni volta che gli attaccanti Spurs si propongono dalle sue parti.

Townsend 6 – Unico positivo del suo reparto. Lamela e Lucas Moura non riescono quasi mai a saltarlo sulla corsia sinistra.

Sawyers 5,5 – Fa poco filtro a metà campo. Nella seconda frazione è costretto sempre a rincorrere gli attaccanti avversari. (dal 78’ Yokuslu 6 – Entra deciso in partita, si fa sentire ogni volta che un avversario capita dalle sue parti.)

Snodgrass 6 – Ripiega in fase difensiva, aiutando Peltier sulla destra, mettendoci forza e aggressività. A fine primo tempo pennella per Diagne che quasi sorprende Lloris. (dal 80’ Pereira 6 – Entra molto bene nei minuti finali del match ed è lui l’unico che prova ad ispirare Diagne.).

Gallagher 5 – Ci prova ma non è la sua giornata. Poco incisivo davanti e non riesce ad arrestare l’onda Spurs. A fine partita si becca anche un cartellino giallo.

Maitland-Niles 5 – Ancora poco integrato nel sistema Baggies. Non si vede mai, né in fase difensiva né in fase costruttiva. Corpo estraneo.

Grant 5 – Non impensierisce mai Aurier, che blocca ogni sua avanzata. (dal 69’ Phillips 5,5 – Non cambia le sorti del match. Doherty lo controlla senza problemi.).

Diagne 6,5 – La squadra non lo aiuta particolarmente, ma quando chiamato in causa c’è sempre. A fine primo tempo mette in difficoltà Lloris con una bella conclusione di testa. Nella seconda frazione supera due volte il portiere francese ma, in entrambi i casi, partendo da posizione di fuorigioco.