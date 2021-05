Tottenham-Wolverhampton 2-0, le pagelle: Höjbjerg, prestazione totale. Kane solito faro

Tottenham-Wolverhampton 2-0

Marcatori: 45' Kane, 62' Höjbjerg.

TOTTENHAM

Lloris 6 - Il Wolverhampton lo sollecita di rado: partita di ordinaria amministrazione.

Tanganga 6.5 - Partita diligente del terzino inglese, accorto in fase difensiva e utile alla causa quando si sovrappone sulla destra.

Alderweireld 6 - Dà una vita ad una gara solida e priva di sbavature. In controllo.

Dier 6 - Attento in marcatura a non farsi sorprendere dalla reattività di Fábio Silva.

Reguilón 6.5 - Sul binario di sinistra fa tante corse che spesso non vengono premiate. Però ci crede sempre, come dimostra in occasione del gol di Höjbjerg, dove tiene vivo un pallone praticamente perso sulla sinistra da cui nasce l'azione.

Lo Celso 6.5 - Partita non banale da parte dell'argentino, che sin dai primi minuti distribuisce con precisione il gioco e non si sottrae ai suoi compti difensivi. (Dal 68' Winks 6 - Prende posizione a centrocampo senza incorrere in rischi inutili dato il doppio vantaggio).

Höjbjerg 7.5 - Come al solito, padroneggia la mediana: fa da diga in mezzo al campo, recuperando tanti palloni e cercando di dare il via alla manovra degli Spurs. In più, mette a referto l'assist per la rete del vantaggio di Kane e si scopre goleador sfruttando una respinta corta di Rui Patrício. Prestazione totale.

Bale 6.5 - Non si iscrive all'elenco dei marcatori, ma fornisce una prestazione da leader tecnico. Lavora tanto per la squadra, ma al contempo non ha paura di dribblare l'avversario e mettersi in proprio con conclusioni dalla distanza. Valore aggiunto. (Dall'89' Sissoko s.v.).

Dele Alli 6 - Qualche guizzo, qualche dribbling da giocatore oltre la media, anche se gli manca un po' di continuità all'interno della gara: ottanta minuti comunque incoraggianti per il talento inglese, considerando la travagliata stagione che ha trascorso. (Dall'81' Ndombele s.v.).

Son 6 - Come un diesel, carbura con il trascorrere dei minuti. Ad un primo tempo appannato, alterna una ripresa di ben altra caratura, nella quale entra maggiormente nel vivo del gioco e contribuisce alle trame offensive della squadra.

Kane 7 - Colpisce due legni e realizza un gol, il ventiduesimo in campionato, che sblocca il risultato e indirizza il match a favore degli Spurs. Fornisce l'ennesima prestazione di livello in cui, oltre a trovare la gioia personale, si riconferma imprescindibile nello sviluppo della manovra.

WOLVERHAMPTON

Rui Patrício 5.5 - Non irresistibile la respinta corta sul tiro di Bale che origina il raddoppio di Höjbjerg. Sbavatura che gli costa l'insufficienza.

Hoever 6 - Come il resto della squadra, si dedica prettamente alla fase difensiva. Talvolta barcolla contro Son, ma in definitiva non sfigura. Nel secondo tempo si propone maggiormente in attacco.

Coady 6.5 - È una calamita in area di rigore: intercetta tanti palloni, posizionato quasi sempre nel posto giusto al momento giusto. L'unico neo è riconducibile all'azione del gol di Kane, dove il lancio di Höjbjerg taglia fuori contemporaneamente sia lui che Saïss.

Saïss 6.5 - Per certi versi vale lo stesso discorso fatto per Coady: a tratti monumentale, soprattutto nel primo tempo, nel fronteggiare la fantasia degli attaccanti degli Spurs. Anche per lui, mezzo voto in meno per la rete di Kane.

Semedo 6 - In rare circostanze va al cross dal fondo. La presenza di Bale lo obbliga ad abbassare il proprio raggio d'azione, dunque si limita a coprire la propria zona di competenza.

Moutinho 5.5 - Dovrebbe condurre le operazioni in mediana, ma invece incappa in una giornata no: perde alcuni palloni sanguinosi e troppo raramente innesca gli attaccanti.

Dendoncker 6 - Lava i panni sporchi a centrocampo: esegue una grande mole di lavoro, cercando di intercettare quanti più palloni possibili. Bene anche nello scontro fisico.

Gibbs-White 5.5 - Troppo contratto, gli manca lo spunto personale sulla fascia: non garantisce un apporto sufficiente alla fase offensiva della squadra. (Dal 73' Neves s.v.).

Vitinha 5 - I primi venti minuti della sua partita sono disastrosi: non riesce a tenere un pallone sulla trequarti, "divorato" dall'aggressività dei centrocampisti di Mason. Poi inizia a prendere le misure, ma non lascia il segno. (Dal 63' Willian José 6 - Prova a dare il suo contributo alla fase offensiva mettendosi a disposizione dei compagni).

Adama Traoré 6.5 - Sprigiona tutta la sua velocità per vie centrali sfruttando le controindicazioni dello schieramento a trazione anteriore degli Spurs. Non è un caso che dai suoi piedi nascano le azioni più pericolose dei Wolves. Senza dubbio il migliore dei suoi.

Fábio Silva 6 - Nonostante un numero piuttosto esiguo di palloni toccati, sfrutta il suo dinamismo e la sua sfrontatezza per arrecare qualche fastidio alla difesa del Tottenham. Va anche alla conclusione in un paio di circostanze, ma pecca di lucidità sotto porta. (Dall'82' Corbeanu s.v.).