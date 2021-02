Turchia, vittorie per Konyaspor e Galatasaray. Il Basaksehir cade in trasferta

Si sono giocate oggi quattro gare valide per la 25esima giornata di Super Lig turca. 2-0 del Konyaspor contro il Denizlispor, decisivi i gol di Bardakci e di Sekidika, Il Galatasaray, invece, ha piegato per 2-1 il Kasimpasa grazie alle reti di Arturkoglu e Mostafa Mohammed (su rigor). Agli ospiti non è bastata la rete di Thelin in avvio di ripresa. Il Goztepe ha piegato 2-1 il Basaksehir (in gol Ayogodu e Zulj su rigore per i padroni di casa, Turuc per la formazione di Istanbul). Infine 0-0 tra Hatayspor e Alanyaspor.