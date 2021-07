Tutti pazzi per Aouar: sul centrocampista francese Arsenal, PSG e Tottenham

Houssem Aouar piace a mezza Europa. Diverse squadre si stanno muovendo per il centrocampista francese del Lione: come riportato da Metro, il Tottenham ha mosso i primi passi per capire quali sono le richieste dell'attuale club. Sul giocatore c'è anche l'Arsenal, a caccia del sostituto di Xhaka, e Paris Saint-Germain. Si muove anche l'Atletico Madrid, ma l'eventuale asta potrebbe far lievitare il prezzo del 23enne.