ufficiale Angers, si dimette il presidente Said Chabane. Il figlio prende il suo posto

Nuovo scossone nell'Angers. Il club francese, ultimo in classifica in Ligue 1, ha annunciato in un comunicato stampa le dimissioni del presidente Saïd Chabane: "Il 21 marzo 2023, durante una riunione del consiglio, il presidente Saïd Chabane ha rassegnato le dimissioni. Il proprietario ha deciso di lasciare il posto al figlio Romain Chabane. Teddy Kefalas è stato nominato Vice Presidente. Quest'ultimo si occuperà degli aspetti operativi. La sua nomina avrà effetto dal 1 aprile 2023".