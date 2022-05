Mikel Arteta ha rinnovato il suo contratto con l'Arsenal fino al 2025. Lo rende noto il club londinese con un comunicato ufficiale. 40 anni, il tecnico basco è alla guida dei Gunners dal 20 dicembre 2019 e alla guida dei londinesi ha già conquistato una FA Cup e una Community Shield nel 2020.

The journey continues ✊

✍️ Mikel Arteta

✍️ Jonas Eidevall

Congratulations on your new deals! 🔴

— Arsenal (@Arsenal) May 6, 2022