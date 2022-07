ufficiale Atletico Madrid, il giovane Victor Mollejo ceduto in prestito al Real Saragozza

vedi letture

Cessione in prestito per l’Atletico Madrid. I Colchoneros infatti hanno ufficializzato il passaggio al Real Saragozza di Victor Mollejo per la stagione 2022/2023. Il giocatore ha superato le visite mediche nella giornata di oggi e ha firmato il contratto con la sua nuova squadra.