ufficiale Auxerre, dal Nottingham Forest ecco l'attaccante Nuno da Costa

Sarà ancora in Francia il futuro dell'attaccante capoverdiano Nuno da Costa (31 anni), che era rientrato al Nottingham Forest dopo il prestito al Caen e tornerà a giocare Oltralpe, stavolta a titolo definitivo. Ufficiale il suo approdo all'Auxerre, in Ligue 1: contratto biennale e opzione per una terza stagione.