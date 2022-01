ufficiale Borussia M'Gladbach, ecco l'erede di Ginter: è Friedrich dell'Union Berlino

Il Borussia Monchengladbach guarda già oltre a Matthias Ginter, difensore che dovrebbe vestire la maglia dell'Inter nella prossima stagione nonostante l'inserimento del Napoli, e nella giornata di oggi ha annunciato quello che sarà il suo erede. Il club ha infatti prelevato dall'Union Berlino Marvin Friedrich, difensore centrale classe '95 che si è legato ai Fohlen fino al 2026.

"Siamo molto felici di essere riusciti a portare un difensore centrale come Marvin Friedrich al Borussia. Negli ultimi anni ha fatto un ottimo percorso a Berlino e si è trasformato in uno dei migliori difensori tedeschi del campionato", ha spiegato il direttore sportivo del club Max Eberl ai microfoni del sito ufficiale. Friedrich sarà disponibile già per la sfida contro il Bayer Leverkusen di sabato prossimo.