ufficiale Brann Bergen, licenziato un giocatore coinvolto nell'orgia all'interno dello stadio

Il Brann Bergen è salito all'onore delle cronache per un episodio che ha visto coinvolti 12 giocatori. Lo scorso 11 agosto infatti, i calciatori in questione si sono introdotti nello stadio di casa, il 'Brann Stadion' per partecipare a un'orgia con sette ragazze e una notevole quantità di alcol e sostanze illegali. Un comportamento, questo, che ha portato all'indagine interna da parte del club che in giornata ha comunicato il licenziamento per grave condotta da parte del centrocampista Kristoffer Barmen. Un altro giocatore, il portiere, Mikkel Andersen, ha deciso di propria volontà di rescindere il contratto anche per le conseguenze avute in famiglia. I restanti 10 giocatori hanno avuto un richiamo ufficiale.Il club fa inoltre sapere che la Polizia sta indagando su un possibile reato penale.