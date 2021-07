UFFICIALE: Brighton, prelevato dall'Ajax il portiere Kjell Scherpen

Il Brighton ha annunciato sul proprio sito di aver prelevato dall'Ajax il portiere Kjell Scherpen, classe 2000. I dettagli dell'accordo non sono stati divulgati, ma si tratta di un trasferimento a titolo definitivo.

Albion are delighted to announce the signing of goalkeeper Kjell Scherpen! ?￰゚ヌᄆ

