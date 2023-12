ufficiale Schjerpen è via in prestito, il Brighton gli rinnova il contratto

Nelle scorse ore è stato ufficializzato un rinnovo di contratto nel Brighton di De Zerbi. I Seagulls di Premier League hanno esteso il vincolo professionale con l'estremo difensore olandese Kjell Scherpen (23 anni), portiere attualmente non in squadra che ha messo la firma su un accordo fino al 30 giugno 2027.

Acquistato nell'estate del 2021, Scherpen ha iniziato dopo sei mesi un lungo girovagare in prestito che l'ha portato in Belgio, all'Oostende, poi al ritorno in Olanda nel Vitesse nella stagione scorsa e infine in Austria, allo Sturm Graz, in questa. Il Brighton dimostra però di crederci e gli ha rinnovato il contratto per altri 4 anni.