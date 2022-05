Il Celtic ammaina di fatto due bandiere, salutando due protagonisti dei successi negli ultimi anni della squadra: si tratta di Tom Rogic e Nir Bitton. I due giocatori, che vantano rispettivamente 8 e 9 anni di militanza, giocheranno domani la loro ultima partita con i campioni di Scozia.

⚡️ Invincibles

✅ Double Treble Winners

✅ Treble Treble Winners

✅ Quadruple Treble Winners

🏆 #cinchPrem Champions#CelticFC can announce that Tom Rogic & Nir Bitton will be leaving the club after nearly 10 years in Paradise.

Good luck Tom & Niro from everyone at #CelticFC!🍀

