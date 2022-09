ufficiale Colpo del Burnley. Dal Brentford arriva in prestito l'attaccante Dervisoglu

Halil Dervisoglu va a giocare in Championship. Il giovane attaccante turco, 6 reti in 13 presenze in Nazionale, lascia il Brentford in prestito e firma con il Burnley fino al termine della stagione.