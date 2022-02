ufficiale Corinthians, esonerato Sylvinho. Fatale all'ex collaboratore di Mancini il ko col Santos

È finita l'avventura di Sylvinho sulla panchina del Corinthians. Ingaggiato a maggio 2021, il tecnico è stato esonerato a seguito della sconfitta contro il Santos nel campionato paulista. Il Timão ha chiuso lo scorso Brasileirão al quinto posto in classifica, qualificandosi per la Copa Libertadores. 48 anni, ex giocatore di Arsenal e Barcellona, Sylvinho vanta anche un'esperienza italiana, come collaboratore tecnico di Roberto Mancini all'Inter, dal 2014 al 2016.