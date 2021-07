ufficiale Crystal Palace, dal Chelsea arriva Guehi. Contratto di 5 anni per il difensore

Il Crystal Palace ha formalizzato l'acquisto dal Chelsea del difensore Marc Guéhi. Cinque anni di contratto per il classe 2000, che ha trascorso l'ultima stagione e mezzo in Championship, nello Swansea, dove ha collezionato in totale cinquantanove presenze.