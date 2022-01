ufficiale Denis Alibec è dell'Atromitos Atene. Interrotto il prestito al Cluj

Nuova avventura per Denis Alibec. L'attaccante rumeno classe 1991, ammirato in Italia con le maglie di Inter e Bologna, si trasferisce in Grecia: il Kayserispor, club proprietario del suo cartellino, lo ha ceduto in prestito fino a giugno all'Atromitos di Atene. Alibec ha disputato la prima parte della stagione in Romania, nel Cluj.