ufficiale Dinamo Mosca in controtendenza, tesserato un giocatore di origine camerunese

In un periodo storico dove gli stranieri stanno man mano lasciando la Russia, ecco un cambio di tendenza in casa Dinamo Mosca. Il club della capitale ha reso noto l'acquisto di Olivier Kenfak, centrocampista di origine camerunese di 17 anni. Accordo per due stagioni per il giocatore.