ufficiale FC Astana, tesserato il capitano dell'Armenia Varazdat Haroyan

Dopo aver lasciato il Tambov a pochi mesi dal suo approdo al club russo, Varazdat Haroyan (28) si è accasato in Kazakistan e precisamente al FC Astana. Contratto sino al termine dell'anno solare.

Pilastro della nazionale armena di cui è capitano, Haroyan gioca come difensore centrale ed in carriera ha militato anche in Iran. Negli scorsi mesi è circolata la voce che fosse stato chiamato alle armi in occasione del conflitto tra il suo paese e l'Azerbaigian.