ufficiale Felix Sanchez non è più il ct del Qatar. Saluta dopo il deludente Mondiale

Ufficiale: dopo il deludente Mondiale casalingo, lo spagnolo Felix Sanchez Bas non è più il commissario tecnico del Qatar. Lo ha reso noto la federazione asiatica, che fa sapere come le strade dei due si separeranno. Il contratto di Sanchez, che scade domani, non sarà prolungato.