UFFICIALE: Foden candidato a bandiera del Manchester City. Ecco il rinnovo fino al 2027

Phil Foden si candida a diventare una bandiera del Manchester City. 22 anni, è nato a Stockport e ha fatto tutta la trafila con i citizens, aveva un contratto fino al 2024 che è stato adeguato e allungato fino al 2027. Il trequartista ha già all'attivo 182 presenze, segnando 52 reti e vincendo ben 11 titoli.

One of our own 💙@PhilFoden has signed a new three-year extension to his contract, keeping him at City until the summer of 2027! 👊

— Manchester City (@ManCity) October 14, 2022