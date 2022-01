ufficiale Francesco Farioli torna in panchina, è il nuovo allenatore dell'Alanyaspor

vedi letture

Francesco Farioli due settimane fa era stato esonerato dal Karagumruk, ora ha trovato subito una nuova panchina sempre in Turchia: quella dell'Alanyaspor attualmente ottavo in classifica nella Super Lig. L'allenatore italiano, nonché ex collaboratore di Roberto De Zerbi al Sassuolo, è stato ufficializzato tramite i profili social del club.