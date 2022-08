ufficiale Franco Tongya lascia il Marsiglia. L'ex Juve si trasferisce all'Odense

Franco Tongya, nazionale italiano Under-20, lascia il Marsiglia. Il trequartista classe 2002 era arrivato in Francia nell'ambito dell'operazione che nel gennaio 2021 aveva portato Marley Aké a Torino (entrambi valutati 8 milioni di euro), ma non ha mai giocato in prima squadra (14 presenze con le riserve, 4 reti). Ha firmato con i danesi dell'Odense fino al 2025.