Hajime Moriyasu resta alla guida della Nazionale giapponese. In Qatar i Blu Samurai hanno chiuso il girone al primo posto davanti alla Spagna, eliminando così la Germania (battute entrambe le corazzate europee), prima di cadere agli ottavi contro la Croazia ai calci di rigore. Per questo motivo la Federazione giapponese ha deciso di confermare il CT Moriyasu, prolungando il suo contratto fino al 2026.

📣 JFA have extended their contract with current Japan National Team manager Hajime Moriyasu until 2026. 🇯🇵👔

© JFA - All Rights Reserved pic.twitter.com/8sIYFLpHh6

— J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) December 28, 2022