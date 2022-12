ufficiale Hertha Berlino, finisce l'avventura di Lee. L'ala destra torna in Corea

Lee Dong-jun lascia l'Hertha Berlino. Il club tedesco rende ufficiale il ritorno in patria dell'ala destra, che si trasferisce allo Jeonbuk Hyundai Motors FC. Dura un anno l'avventura del 25enne in Bundesliga, solo 4 le presenze di cui una sola da titolare. Nella stagione 2022/23 non era mai stato impiegato a causa dei problemi fisici.