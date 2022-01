ufficiale Llama vola in Ecuador. L'ex Fiorentina e Catania firma col Mushuc Runa

vedi letture

Nuova avventura per Cristian Llama. Il centrocampista argentino, 35 anni, vola in Ecuador, dove giocherà con il Mushuc Runa. Llama, ex di Catania e Fiorentina, lascia così il Gimnasia y Esgrima de Mendoza esattamente due anni dopo il suo approdo.