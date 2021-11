ufficiale Manchester United, Rangnick è il nuovo allenatore dei red devils

vedi letture

Ralf Rangnick è il nuovo allenatore del Manchester United. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. L'accordo è stato siglato fino al termine della stagione ed è soggetto ai requisiti per il visto di lavoro. In attesa dei documenti necessari, Michael Carrick resterà alla guida della prima squadra. Dopo questo periodo Rangnick resterà nel club con il ruolo di consulente per altre due stagioni.