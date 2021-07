ufficiale Metz, il centrocampista Maziz passa in prestito al Seraing

Esperienza lontano dal Metz per il centrocampista laterale Youssef Maziz. Il classe '98 franco-marocchino ha infatti lasciato a titolo temporaneo la compagine di Ligue 1, che ne ha ufficializzato nelle scorse ore il trasferimento in prestito al RFC Seraing, società che milita nella prima divisione belga e in cui giocherà fino al termine di questa stagione.