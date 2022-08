ufficiale Niente Lazio per Reguilon. È un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid

vedi letture

Atterrato in mattinata a Madrid, Sergio Reguilon ha firmato pochi minuti fa il suo nuovo contratto con l'Atletico Madrid, che lo ha annunciato come nuovo rinforzo per il Cholo Simeone. Arrivato dal Tottenham dopo essere stato trattato anche dalla Lazio, il terzino ex Real firma un contratto di un anno, in prestito dagli Spurs.