ufficiale Nottingham Forest, ecco un altro acquisto: arriva Mangala, ma non è l'ex City

Un nuovo acquisto per il Nottingham Forest neo promosso in Premier League, che attraverso i suoi canali ufficiali ha reso noto l'acquisto di Orel Mangala, centrocampista belga, in arrivo dallo Stoccarda e da non confondere con l'ex centrale del City Eliaquim Mangala, in forza al Saint Etienne.