UFFICIALE: Nottingham Forest, prelevata l'ala Bowler e subito girata all'Olympiacos

Il Nottingham Forest rende noto l'acquisto di Josh Bowler, ala destra proveniente dal Blackpool. 23 anni, il giocatore è stato immediatamente girato in prestito all'Olympiacos.

We are delighted to complete the signing of Josh Bowler ❤️

The winger will spend the remainder of the season on loan at @olympiacosfc ✍️#NFFC | #PL

— Nottingham Forest FC (@NFFC) September 1, 2022