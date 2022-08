ufficiale Nuovo rinforzo per il Bochum: dall'Union Berlin arriva Heintz

Un nuovo rinforzo per il Bochum, che negli scorsi minuti ha annunciato l'acquisto di Dominique Heintz, in arrivo dall'Union Berlin. Il tedesco arriva con la formula del prestito e sarà subito a disposizione del tecnico per gli impegni del week-end.