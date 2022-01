ufficiale Nuovo talento per il Salisburgo. Dall'ASEC Mimosas ecco Oumar Diakite

Il Salisburgo, club che da anni scova i migliori talenti in giro per il mondo, ha ingaggiato un giovane ivoriano di belle speranze: dall'ASEC Mimosas arriva in Austria Oumar Diakitè, 18enne centrocampista che firma un contratto fino al 2026 e si trasferisce in prestito al Liefering, squadra satellite del Salisburgo, fino al termine della stagione.