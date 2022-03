ufficiale Paul Seguin firma con l'Union Berlino. Si svincolerà a luglio dal Furth

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Union Berlino ha annunciato di aver messo a segno il primo colpo per la prossima stagione. Il club della capitale ha infatti ingaggiato il centrocampista Paul Seguin, giocatore in forza al Greuther Furth con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.