ufficiale Schalke 04, dieci addii dopo la retrocessione: compresi i big Mustafi e Bentaleb

vedi letture

Lo Schalke 04 dopo la retrocessione in ZweiteLiga ha annunciato sul proprio sito ben 10 addii. Fra questi ci sono anche nomi importanti come quelli di Shkodran Mustafi e Nabil Bentaleb che, al pari i Schopf e Skrzybski, non vedranno rinnovati i contratti in scadenza a fine stagione. Salutano il club anche Benjamin Stambouli e Bastian Oczipka che avevano un clausola di risoluzione in caso di retrocessione e i giocatori arrivati in prestito: William (Wolfsburg), Goncalo Paciencia, Frederik Rönnow (entrambi Eintracht Francoforte) e Kilian Ludewig (RB Salisburgo) che torneranno ai rispettivi club d'appartenenza. Il club dice inoltre addio anche a tre membri dello staff: il preparatore atletico Quirin Löppert, la nutrizionista Dr. Wiebke-Maria Schlusemann e il fisioterapista Dennis Schmitz.