ufficiale Suarez riparte dal Gremio: firmato un contratto per i prossimi due anni

vedi letture

Colpo in entrata per il Gremio che ha appena ufficializzato il tesseramento dell’attaccante Luis Suarez. Il 35enne uruguaiano, attualmente svincolato, firma un contratto che lo legherà al club brasiliano per i prossimi due anni.