ufficiale Torres torna all'Atletico. Sarà allenatore della Juvenil A

Fernando Torres torna a casa. L'ex attaccante dell'Atletico è stato scelto dai Colchoneros come nuovo allenatore della Juvenil A, l'equivalente della Primavera del club rojiblanco. Questo l'annuncio degli spagnoli: "La leggenda biancorossa torna nel nostro club per unirsi ai ranghi degli allenatori dell'Academy, prendendo le redini dell'Atlético de Madrid Juvenil A nella stagione 2021/22. Torres, che la scorsa stagione ha vissuto con diverse squadre rojiblancas per conoscere la vita quotidiana dello staff tecnico e la metodologia del club, farà un ulteriore passo avanti nella sua formazione.

El Niño è un perfetto conoscitore del nostro club in generale e della nostra Accademia in particolare, poiché è entrato a far parte dei rojiblancas nel 1995. Il 27 maggio 2001 esordisce in prima squadra con il '35' sulla schiena e una settimana dopo firma il primo dei suoi 129 gol da rojiblanco al Carlos Belmonte de Albacete. Fernando ha indossato il rojiblanco in 404 partite ufficiali, ma ha indossato con orgoglio i nostri colori per tutta la sua carriera ovunque abbia giocato: Liverpool, Londra, Milano e Tosu, dove ha messo fine alla sua carriera difendendo la maglia di Sagan Tosu".