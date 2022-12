ufficiale Un altro baby allenatore in Germania, il St Pauli si affida a un 29enne

Germania, patria di allenatori Under 30. Un altro giovane tecnico inizierà dai professionisti, precisamente dalla Zweite: Fabian Hurzeler è il nuovo allenatore del St. Pauli. 29 anni, la sua carriera è iniziata precocemente, già 6 anni fa, quando era allenatore-giocatore dei dilettanti del Pipinsried. Successivamente è stato vice di Chrisian Worns nella Germania Under 20 e di Timo Schulz nella Germania Under 18. Da agosto 2020 è al St. Pauli sempre come secondo. La squadra è attualmente 15ª in classifica.