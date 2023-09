ufficiale Valencia, il figlio di Rufete si lega ai Murcielagos firmando un nuovo contratto

vedi letture

Nuovo contratto in casa Valencia per uno dei giovani talenti dei Murcielagos. L'attaccante esterno Francisco Perez Martinez (20 anni), noto come Fran Perez e figlio di un'icona del club spagnolo come Francisco Rufete. Accordo fino al 30 giugno 2026 per lui, il rinnovo è stato così annunciato sui social.