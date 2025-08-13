Ufficiale
Accostato anche al Bologna, il centrocampista svizzero Ugrinic firma con il Valencia
Era stato accostato anche al Bologna, ma la carriera del centrocampista Filip Ugrinic (26 anni) proseguirà invece in Spagna. Ufficializzato il trasferimento del classe 1999 svizzero al Valencia, che lo preleva a titolo definitivo dagli elvetici dello Young Boys.
Di seguito quanto si legge nella nota dei Murcielagos: "Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con il BSC Young Boys per l’acquisto di Filip Ugrinic. Il centrocampista svizzero (05/01/1999) firma per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2029".
