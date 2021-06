ufficiale Waasland-Beveren, arriva il nazionale faroese Edmundsson

Pochi giorni dopo aver reso noto che l'Arminia Bielefeld non gli avrebbe rinnovato il contratto, Jóan Símun Edmundsson (29) ha trovato l'accordo con il Waasland-Beveren. Trasferimento in Belgio dunque per il trequartista delle Isole Faroe, vero e proprio punto di riferimento della sua nazionale sin dagli esordi nel lontano 2009. Per lui un'esperienza anche in Inghilterra al Newcastle.